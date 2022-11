Rencontre littéraire avec Pascale Dewambrechies Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Venez rencontrer l'écrivaine Pascale Dewambrechies à l'occasion de la présentation de son nouveau roman, « Géographie d'un père », dont chaque phrase porte la marque au fer rouge dans la chair, dans l'âme, de la mémoire de l'enfance.

