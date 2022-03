Rencontre littéraire avec Mme Nguyen Phuong Ngoc Amphi Kernéis, 30 mars 2022, Nantes.

2022-03-30

Horaire : 18:30

Gratuit : non

Rencontre littéraire proposée par l’association Académie Littéraire de Bretagne et des Pays-de-la-Loire, en partenariat avec l’Amitié Vietnam Loire Atlantique, dans le cadre de Place auX mondeS. Jade Nguyen Phuong Ngoc, maître de conférences à Aix-Marseille, est responsable de la section de Vietnamien au Département d’Études asiatiques et Directrice de l’IrAsia. Auteure d’une thèse de sociologie sur “L’origine de l’anthropologie au Vietnam”, elle travaille en lien avec les intellectuels vietnamiens, sur l’introduction des idéesscientifiques et artistiques dans le Vietnam colonial, et sur l’émergence de la littérature vietnamienne en écriture romanisée, dite quoc ngu. Elle est également traductrice d’oeuvres littéraires vietnamiennes.L’échange, animé par Henri Copin, portera sur l’éclairage nouveau que sa traduction récente de deux romans des années vingt et trente, “La Belle d’Occident” et “Le Petit rêve”, projettent sur les regards croisés entre la France et le Vietnam entre les deux guerres, et plus largement sur la traduction comme outil d’échanges de culture.

Amphi Kernéis adresse1} Centre-ville Nantes 44000