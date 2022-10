Rencontre littéraire avec Mireille Lesage, 10 mars 2023, .

2023-03-10 – 2023-03-10

Rencontre littéraire avec Mireille Lesage. Née d’une mère lyonnaise et d’un père breton, Mireille Lesage a vécu dans de nombreux pays (Chine, Algérie, Espagne et Thaïlande) avant de s’établir en Bretagne. Elle est notamment l’auteur de deux séries (Les ailes du matin et L’envol de Clémence) et d’une saga en deux parties, mêlant histoire et romance, AMOR, parue en 2005 et 2006 aux éditions Télémaque. Plus récemment, elle a publié Légendes des déesses de l’amour (Télémaque, 2007). Elle est l’auteur d’une vingtaine de romans, principalement historiques et de plusieurs biographies consacrées à des femmes illustres, comme Anne de Bretagne. Ses romans historiques l’ont consacrée à l’égal d’une Juliette Benzoni ou d’une Catherine Hermary Vieille. (source Pocket)

