Acre, quartier juif, 1078. Avner, qui a quatorze ans, pêche avec son père. À l’occasion d’une livraison à un monastère, son regard tombe sur une icône. C’est l’éblouissement. Même s’il n’a pas la foi, il fait comme si, acquiert les techniques, apprend les textes sacrés, se fait baptiser, quitte les siens, reste dix ans au monastère de Mar Saba dans le désert de Judée, où il devient l’un des plus grands iconographes de Palestine. Refusant de s’astreindre aux canons rigides de l’Eglise qui obligent à ne représenter que Dieu et les saints, il ose reproduire des visages de gens de la vie ordinaire, cherchant dans chaque être sa part de divin, sa beauté. C’est un triomphe, c’est un scandale. Se prend-il pour un prophète ? Il est chassé, son œuvre est brûlée. Quel sera le destin final d’un homme qui a osé défier l’ordre établi? L’auteur dialoguera avec Sadek Neaimi, Professeur de Lettres Suivi d’un échange avec le public.

Metin Arditi sera en dialogue avec Sadek Neaimi autour de son roman "L'homme qui peignait les âmes"

