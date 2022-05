Rencontre littéraire avec Maxime Actis Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: 64100

Bayonne 64100 Bayonne Dans le cadre de la publication du livre de Maxime Actis, ” Ibrahim Qashoush”, venez nombreux à la librairie Elkar afin de rencontrer l’écrivain.

Dans son livre, Maxime Actis enquête sur Ibrahim Qashoush avec les moyens qui sont les nôtres, avec les échos qui nous entourent depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.

Ibrahim Qashoush est un héros, Ibrahim Qashoush est un révolutionnaire, bientôt il devient un martyr. Il devient le “rossignol de la révolution”, la légende des meurtris, des opprimés, des vaincus. Dans le cadre de la publication du livre de Maxime Actis, ” Ibrahim Qashoush”, venez nombreux à la librairie Elkar afin de rencontrer l’écrivain.

