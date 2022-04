Rencontre littéraire avec Mario Alonso à la Médiathèque de La Madeleine Médiathèque La Madeleine La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Nord

Rencontre littéraire avec Mario Alonso à la Médiathèque de La Madeleine Médiathèque La Madeleine, 13 avril 2022, La Madeleine. Rencontre littéraire avec Mario Alonso à la Médiathèque de La Madeleine

Médiathèque La Madeleine, le mercredi 13 avril à 18:30

Le « Presque festival de Place Ronde » a vu le jour en avril 2021. Pendant deux semaines, une dizaine d’auteurs et de maisons d’édition sont mis en avant. Imaginé et orchestré par la librairie Place Ronde, il a pour ambition de redonner des couleurs et du souffle à la vie au travers de la littérature, de donner la possibilité de discuter, débattre, plaisanter avec des auteurs venus à la rencontre des lecteurs. Rendez vous à la médiathèque le mercredi 13 avril de 18h30 à 20h pour rencontrer Mario Alonso pour « Watergang » aux Éditions Le Tripode.

Entrée libre, gratuit, sur inscription préalable

Rencontre littéraire avec Mario Alonso dans le cadre du “Presque festival de la Place Ronde” à la Médiathèque de la Madeleine le 13 avril de 18h30 à 20h Médiathèque La Madeleine 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine La Madeleine Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T18:30:00 2022-04-13T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Madeleine, Nord Autres Lieu Médiathèque La Madeleine Adresse 72 Rue Gambetta, 59110 La Madeleine Ville La Madeleine lieuville Médiathèque La Madeleine La Madeleine Departement Nord

Médiathèque La Madeleine La Madeleine Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-madeleine/

Rencontre littéraire avec Mario Alonso à la Médiathèque de La Madeleine Médiathèque La Madeleine 2022-04-13 was last modified: by Rencontre littéraire avec Mario Alonso à la Médiathèque de La Madeleine Médiathèque La Madeleine Médiathèque La Madeleine 13 avril 2022 La Madeleine Médiathèque La Madeleine La Madeleine

La Madeleine Nord