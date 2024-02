Rencontre littéraire avec Marc Large Éditions Passiflore Dax, jeudi 14 mars 2024.

Rencontre littéraire avec Marc Large Éditions Passiflore Dax Landes

Solitude, désamour, homophobie. Aurélien Large s’est donné la mort sur une plage de Lacanau. Son frère poursuit aujourd’hui son combat et présente « C’est une belle fin, je trouve » un témoignage habité de toutes les larmes mais aussi les fureurs, regrets et même les rires du deuil d’un être aimé.

Solitude, désamour, homophobie. Aurélien Large s’est donné la mort sur une plage de Lacanau. Son frère poursuit aujourd’hui son combat et présente « C’est une belle fin, je trouve » un témoignage habité de toutes les larmes mais aussi les fureurs, regrets et même les rires du deuil d’un être aimé. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14 20:00:00

Éditions Passiflore 93 av. St-Vincent-de-Paul

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine passiflore@editions-passiflore.com

L’événement Rencontre littéraire avec Marc Large Dax a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Grand Dax