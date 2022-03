Rencontre littéraire avec Lucy Fricke Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Rencontre littéraire avec Lucy Fricke Marseille 6e Arrondissement, 3 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement. Rencontre littéraire avec Lucy Fricke Histoire de l’oeil 25 Rue Fontange Marseille 6e Arrondissement

2022-03-03 – 2022-03-03 Histoire de l’oeil 25 Rue Fontange

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Le Goethe-Institut Marseille a le plaisir d’accueillir Lucy Fricke en mars pour une lecture et une rencontre littéraire à la librairie Histoire de l’œil. Nous nous pencherons à cette occasion sur son dernier roman “Töchter”/”Les occasions manquées” (Rowohlt Verlag/Le Quartanier – traduit par Isabelle Liber). Cette publication a été un des finalistes du prix Médicis romans étrangers 2021, ainsi que sélectionnée pour le prix Femina romans étrangers 2021.



Quand son père, atteint d’un cancer en phase terminale, lui demande de le conduire de Hanovre jusqu’en Suisse, dans une clinique d’aide au suicide, Martha appelle en renfort Betty, son amie depuis vingt ans. Commence alors une odyssée burlesque, qui se prolongera en Italie, où Betty tentera de retrouver la tombe de son beau-père tromboniste et menteur, dans l’espoir de se libérer d’un pan douloureux de son histoire personnelle: le roman de la route devient polar. Le Goethe-Institut Marseille a le plaisir d’accueillir Lucy Fricke en mars pour une lecture et une rencontre littéraire à la librairie Histoire de l’œil. https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/mar/ver.cfm?event_id=22586703 Le Goethe-Institut Marseille a le plaisir d’accueillir Lucy Fricke en mars pour une lecture et une rencontre littéraire à la librairie Histoire de l’œil. Nous nous pencherons à cette occasion sur son dernier roman “Töchter”/”Les occasions manquées” (Rowohlt Verlag/Le Quartanier – traduit par Isabelle Liber). Cette publication a été un des finalistes du prix Médicis romans étrangers 2021, ainsi que sélectionnée pour le prix Femina romans étrangers 2021.



Quand son père, atteint d’un cancer en phase terminale, lui demande de le conduire de Hanovre jusqu’en Suisse, dans une clinique d’aide au suicide, Martha appelle en renfort Betty, son amie depuis vingt ans. Commence alors une odyssée burlesque, qui se prolongera en Italie, où Betty tentera de retrouver la tombe de son beau-père tromboniste et menteur, dans l’espoir de se libérer d’un pan douloureux de son histoire personnelle: le roman de la route devient polar. Histoire de l’oeil 25 Rue Fontange Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Histoire de l'oeil 25 Rue Fontange Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Histoire de l'oeil 25 Rue Fontange Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Rencontre littéraire avec Lucy Fricke Marseille 6e Arrondissement 2022-03-03 was last modified: by Rencontre littéraire avec Lucy Fricke Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 3 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône