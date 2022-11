Rencontre littéraire avec Louis -Philippe DALEMBERT Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

22 Avenue de Bordeaux Librairie Jardin des Lettres Andernos-les-Bains Gironde Librairie Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux

Gironde Andernos-les-Bains Le festival revient pour sa 19ème édition, du 17 au 27 novembre.

Né de l’envie de promouvoir et de diffuser les littératures étrangères en Nouvelle-Aquitaine.

Rencontre au Jardin des Lettres avec Louis-Philippe Dalembert (Haïti) , pour la présentation de son livre « Milwaukee Blues ». Le festival revient pour sa 19ème édition, du 17 au 27 novembre.

+33 5 56 26 99 48

