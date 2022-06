Rencontre Littéraire avec Liam Fauchard

Rencontre Littéraire avec Liam Fauchard, 7 juillet 2022

Dernier club avant la pause estivale, l'occasion d'échanger autour de la sélection du club… A 15h30 le club propose une rencontre avec « Liam Fauchard » autour de son dernier recueil de nouvelles « Solitude manquée » édité aux Éditions Auteurs d'aujourd'hui »

