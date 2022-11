Rencontre littéraire avec l’écrivaine Loubna Serraj Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre littéraire avec l’écrivaine Loubna Serraj Mairie du 10e arrondissement, 25 novembre 2022, Paris. Le vendredi 25 novembre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit Salle des mariages de la Mairie du 10e arrondissement.

Soirée débat qui sera l’occasion d’échanger autour du l’œuvre de Loubna Serraj « Pourvu qu’il soit de bonne humeur » au sujet du repérage et prise en charge des femmes, victimes des violences conjugales, sexistes et sexuelles. Venez participer nombreuses et nombreux au débat avec les femmes du Centre d’hébergement d’urgence Chrysalide du 10e arrondissement et l’écrivaine Loubna Serraj, auteure du livre « Pourvu qu’il soit de bonne humeur » ! Thème du débat : Repérage et prise en charge de la santé des femmes, victimes de violences conjugales. L’animation du débat sera assurée par le CIDFF de Paris et les échanges se dérouleront en présence de professionnel.le.s de santé et autres structures qui accompagnent les femmes, victimes de violences. Loubna Serraj est lauréate du 3e prix Orange du Livre en Afrique. Le débat est organisé par la Mairie du 10e arrondissement et la Direction de la Santé Publique en partenariat avec le CHU Chrysalide, qui héberge et accompagne des femmes en situation de précarité. Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Contact : https://mairie10.paris.fr/ 01 53 72 10 00 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris

Mairie du 10e arrondissement Affiche Soirée débat Loubna Serraj avec le CIDFF, CHU Chrysalide et professionnel.les de santé du 10e arrondissement

