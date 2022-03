Rencontre littéraire avec le collectif rybn Marseille 3e Arrondissement, 3 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Rencontre littéraire avec le collectif rybn Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-03-03 – 2022-03-03 Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les rencontres littéraires de La Salle des machines sont traversées par l’actualité comme par l’inactuel, les persistances et les survivances, l’étrange et le familier, le proche et le lointain…



Pensées comme des rendez-vous réguliers au café-librairie de la Friche, les rencontres littéraires de la Salle des machines se fabriquent comme autant de moments de partage, d’échanges, de découvertes, d’interrogations, de projections.



Pour ce premier rendez-vous, c’est le collectif rybn qui échangera autour de son essai The great offshore – art, argent, souveraineté, gouvernance, colonialisme, paru chez UV éditions.

Le collectif rybn.org traque les manifestations physiques et concrètes de la finance offshore dans les territoires sur lesquels elle opère. Empruntant les stratégies radicales de l’extra-disciplinaire, cet ouvrage collectif qui rassemble les écrits de vingt-et-un artistes, hackers et philosophes, dresse l’inventaire des mutations les plus récentes du capitalisme offshore. De la politique des proxys à l’extractivisme spatial et à la marchandisation des communs, en passant par la citoyenneté par investissement et le marché de l’art, tout nous indique que la “gouvernance offshore” est devenue la norme, qu’elle est le capitalisme globalisé.



Avant d’être une publication, The great offshore a été une exposition et un site web documenté. L’ouvrage collectif a été soutenu par le Cnap et récemment présenté au Centre Pompidou.

Échange autour de l’essai “The great offshore” du collectif rybn. Une proposition de La Salle des Machines.

https://www.lafriche.org/evenements

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

