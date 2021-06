Rencontre littéraire avec Laurent Girault Conti Médiathèque, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Le croisic.

Rencontre avec Laurent Girault-Conti, fils d’Anita Conti (1899-1997) océanographe et photographe Après une présentation du parcours et de l’œuvre de cette femme d’exception qui a marqué l’histoire maritime du XXe siècle, M. Laurent Girault-Conti, proposera une lecture de textes originaux, notamment poétiques, soulignant la dimension intemporelle de la pensée de l’océanographe et donnant vie à la force de son écriture. Ces textes mettront en valeur la poésie, jusque-là méconnue d’Anita Conti. Photographe du voyage et de l’immensité marine, témoignant du labeur des gens de mer, elle semble contempler dans l’écriture, l’infini de nos destins. Laurent Girault-Conti, lecteur, tisse et poursuit son lien de filiation. Pour avoir été témoin des instants où Anita rédigeait certains de ces textes, il porte en lui la mémoire d’une relation, de la voix et de l’intention d’Anita Conti. Prêtant sa voix d’homme aux écritures d’une femme, il offre une distance qui permet de se projeter dans un récit dont le mouvement s’accorde à la houle. Laurent Girault-Conti est né en 1956 à Boulogne-Billancourt. Après des études d’Arts appliqués, il a navigué librement, de l’illustration à la photo, de la peinture à l’écriture ; il n’impose pas de frontières à sa créativité, au gré des rencontres, des méandres de la vie. A sa façon, avec ou sans introspection, il en explore toutes les couleurs, entre le clair et l’obscur, l’ici et l’ailleurs. Il est le fils adoptif d’Anita Conti. C’est la personnalité attachante d’Anita qui a créé ce lien particulier. Laurent se bat actuellement pour la mise en valeur de l’œuvre magistrale d’Anita Conti, méconnue, notamment des jeunes impliqués dans le milieu maritime. Informations & inscriptions Cette rencontre est en lien avec l’exposition de plein air « Racleurs d’océans par Anita Conti », jardins de l’hôtel de ville et de la médiathèque – accès libre de juin à octobre 2021.

