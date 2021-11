Saint-Raphaël Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël, Var Rencontre littéraire avec la romancière Marie Charrel à la médiathèque Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël Catégories d’évènement: Saint-Raphaël

Var

Rencontre littéraire avec la romancière Marie Charrel à la médiathèque Médiathèque de Saint-Raphaël, 22 janvier 2022, Saint-Raphaël. Rencontre littéraire avec la romancière Marie Charrel à la médiathèque

Médiathèque de Saint-Raphaël, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

La médiathèque en partenariat avec les Amis de la Langue Française (ALF) a le plaisir d’inviter la journaliste et romancière Marie Charrel pour une rencontre avec le public à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage « Les danseurs de l’aube » aux éditions de l’Observatoire (sélection Prix des lecteurs du Var 2021). Cette rencontre sera suivie d’une séance de vente dédicace en partenariat avec la Librairie Charlemagne. [pour en savoir plus sur ce roman](https://www.youtube.com/watch?v=jOIwPpeeHF8)

inscription sur réservation à l’accueil du centre culturel

en partenariat avec les Amis de la Langue française et la Librairie Charlemagne Médiathèque de Saint-Raphaël Place Gabriel Péri 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Raphaël, Var Autres Lieu Médiathèque de Saint-Raphaël Adresse Place Gabriel Péri 83700 Saint-Raphaël Ville Saint-Raphaël lieuville Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël