Le « Presque festival de Place Ronde » a vu le jour en avril 2021. Pendant deux semaines, une dizaine d’auteurs et de maisons d’édition sont mis en avant. Imaginé et orchestré par la librairie Place Ronde, il a pour ambition de redonner des couleurs et du souffle à la vie au travers de la littérature, de donner la possibilité de discuter, débattre, plaisanter avec des auteurs venus à la rencontre des lecteurs. Rendez vous à la médiathèque Jean Lévy de Lille le 21 avril à 16h30 pour rencontrer Karine Tuil.

Entrée libre, gratuit, sur inscription préalable

Rencontre littéraire avec Karine Tuil dans le cadre du "Presque festival de la Place Ronde" à la Médiathèque Jean Levy de Lille le 21 avril à 16h30

