Rencontre littéraire avec JR Dos Santos Médiathèque Françoise Sagan, 18 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 19h30 à 21h30

gratuit

Les romans de J.R. dos Santos et de son héros Tomás Noronha rencontrent un grand succès à travers le monde. Thrillers érudits, ils traitent des sujets de science, de religion ou d’histoire avec toujours un incroyable travail de recherche. Car le sujet central de tous les romans de J.R. dos Santos reste le même : la vérité. En tant que journaliste-reporter de guerre et en tant qu’auteur, cette question ne l’a jamais quitté. Et ce qui rend la série des Tomás Noronha unique, c’est justement ce défi systématiquement relevé de remettre en cause une vérité pré-établie pour en rétablir une nouvelle, difficile à accepter peut-être, mais bien plus limpide. Dans son dernier ouvrage Âmes animales, publié chez HC éditions, il s’appuie sur les dernières recherches en éthologie pour pointer la bestialité des hommes et révéler l’intelligence animale. José Rodrigues Dos Santos, journaliste, reporter de guerre, présentateur vedette du 20H au Portugal depuis plus de vingt-cinq ans, s’est imposé comme l’un des plus grands auteurs de thrillers scientifiques en Europe et aux États-Unis. La saga Tomás Noronha, traduite en 18 langues, s’est fait connaître en France avec La Formule de Dieu, vendue à près de 500 000 exemplaires (2 millions dans le monde) et dont les droits d’adaptation au cinéma ont été acquis par Belga Films. Modérée par Catherine Fruchon-Toussaint, journaliste à RFI. Suivie d’une dédicace en partenariat avec la librairie du canal En partenariat avec les éditions Hervé Chopin

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)



