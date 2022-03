Rencontre Littéraire avec Johann Zarca à la maison de la Conversation La maison de la Conversation, 19 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 19 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Le 19 avril, la Maison de la conversation aura la joie d’accueillir Johan Zarca. Un auteur made in Barbès ! La Maison de la Conversation vous invite à rencontrer et à échanger avec l’écrivain autour de son oeuvre, et notamment de son roman très remarqué “Paname Underground”.

L’auteur présentera aussi en avant-première son dernier livre “La nuit des hyènes” qui sortira en mai prochain. Zarca évoquera aussi son rôle d’éditeur puisqu’il dirige, les Editions de la Goutte d’Or, où il publie des romans de jeunes auteurs et des essais au parfum sulfureux.

La conversation sera animée par Farid Merabet, médiateur littéraire, Amélie Maneglier et Rémi Laviron. La soirée sera rythmée par des lectures de Zarca “himself” et une pastille musicale de la comédienne Florence Léoni.

À l’issue de la rencontre, le livre sera proposé à la vente par un libraire et une séance de dédicace sera organisée.

Suivie d’un cocktail offert.

Le livre :

“Un thriller halluciné porté par un style oral qui plonge dans les cloaques de la capitale” (Les Inrockuptibles”.

“Paname Underground” nous emporte dans un roman noir, sévèrement goudronné, où le narrateur en cow-boy des bitumes s’embarque dans la rédaction d’un guide du Paris interlope, une sorte de reportage survitaminé en polar saignant.

Une odyssée immersive dans le Paris caché. Une cité poudrière qui s’éveille à l’heure des ombres et qui bouillonne de vices et de biz. Pas celui des guides touristiques, ambiance bistrots et musées, tour Eiffel et place du Tertre. Mais l’autre, que l’on conseille rarement aux touristes. Le Paris des trafiquants de Belleville, des prostituées de la rue Saint Denis, des backrooms de Pigalle, des catacombes, du “little Kaboul”, du bois de Boulogne …

Mais l’essentiel du livre est dans les mots, la recherche d’une oralité­ de la rue, d’une verve gorgée d’humour. L’auteur-narrateur mixe les langues comme du bon son. Argots, verlan, anglais, arabe, néologismes, ça jaillit et ça sonne juste.

Johan Zarca est un digne héritier de Michel Audiard à la sauce samouraï !

Un livre au style percutant qui a été couronné du prix de Flore.

Mardi 19 avril à partir de 19h30, grande salle. Entrée libre sur inscription. Je m’inscris :

https://my.weezevent.com/rencontre-litteraire-avec-johann…

La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018

Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation

Atelier;Littérature

Date complète :

2022-04-19T19:00:00+01:00_2022-04-19T21:00:00+01:00

MDC