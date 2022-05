Rencontre littéraire avec Jean-Jacques camarra à la librairie ELKAR, 1 juillet 2022, .

Rencontre littéraire avec Jean-Jacques camarra à la librairie ELKAR

2022-07-01 – 2022-07-01

Venez rencontrer Jean-Jacques Camarra pour la publication de son livre:” Au pays de l’ours”.

Jean-Jacques camarra est l’un des meilleurs spécialistes de l’ours brun en France. Pendant 10 ans, il a mené une vie solitaire dans toutes les montagnes du globe pour étudier ce grand mammifère sauvage, puis il a travaillé durant 40 ans comme chercheur sur ce prédateur emblématique. dans le cadre grandiose des montagnes pyrénéeennes, il revient sur ses rencontres avec l’ours brun et son engament naturaliste de plus de 50 ans. Il confie par la même sa relation à la nature et sa passion pour la grande faune sauvage.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par