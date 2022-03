Rencontre littéraire avec Jacques Berchtold Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le Professeur Jacques Berchtold est directeur de la Fondation Martin Bodmer. Il a publié de très nombreux articles scientifiques et est l’auteur entre autres de l’ouvrage « Les prisons du roman (XVIIe-XVIIIe siècle) ». Il sera présenté par Sadek Neaimi, professeur de Lettres. Suivi d’un échange avec le public. Des exemplaires seront en vente et pourront être signés par l’auteur.

Gratuit

