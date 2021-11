Arc-et-Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans, Doubs Rencontre littéraire avec François Roussel Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Rencontre littéraire avec François Roussel Arc-et-Senans, 27 novembre 2021, Arc-et-Senans. Rencontre littéraire avec François Roussel Saline Royale 32, grande Rue Arc-et-Senans

2021-11-27 – 2021-11-27 Saline Royale 32, grande Rue

Arc-et-Senans Doubs Dans le cadre des deux week-ends des marchés de Noël à la Saline royale, la librairie/boutique propose à ses visiteurs des rencontres littéraires. Ils sont dessinateurs, auteurs, autrice et artistes.

François Roussel nous fait la primeur de son tout dernier né « Des bêtes 8 Vivre ensemble» fraichement sorti des presses.

Dans le cadre des deux week-ends des marchés de Noël à la Saline royale, la librairie/boutique propose à ses visiteurs des rencontres littéraires. Ils sont dessinateurs, auteurs, autrice et artistes.

François Roussel nous fait la primeur de son tout dernier né « Des bêtes 8 Vivre ensemble» fraichement sorti des presses.

Pass sanitaire obligatoire.

François Roussel nous fait la primeur de son tout dernier né « Des bêtes 8 Vivre ensemble» fraichement sorti des presses.

Pass sanitaire obligatoire. Saline Royale 32, grande Rue Arc-et-Senans

