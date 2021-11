Vichy Vichy Allier, Vichy Rencontre littéraire avec Emmanuel Lascoux Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Rencontre littéraire avec Emmanuel Lascoux Vichy, 20 novembre 2021, Vichy. Rencontre littéraire avec Emmanuel Lascoux Librairie À la Page 5 rue sornin Vichy

2021-11-20 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-20 17:00:00 17:00:00 Librairie À la Page 5 rue sornin

Vichy Allier Rencontre et dédicace avec Emmanuel Lascoux, helléniste et musicien, qui viendra nous présenter sa traduction de ” L’Odyssée ” d’Homère parue aux éditions p.o.l. lgv-alapage@wanadoo.fr +33 4 70 59 13 33 Librairie À la Page 5 rue sornin Vichy

