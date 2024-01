RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC DOMINIQUE BARBÉRIS Salle Jeanne d’Arc Le Croisic, vendredi 1 mars 2024.

Rencontre littéraire avec Dominique Barbéris pour son roman «Une façon d’aimer».

Synopsis

A partir d’une photo d’époque, la narratrice retrace l’histoire de sa tante, beauté discrète et mélancolique des années 1950. Née dans une famille modeste de maraîchers nantais, Madeleine a suivi son mari parti travailler au Cameroun.

Elle se trouve transplantée dans un monde aux antipodes du sien, violent et magnifique. A Douala, lors d’un bal à la Délégation, elle s’éprend d’Yves Prigent, mi administrateur, mi aventurier. Chaque fois qu’il est de passage, ils déambulent ensemble le long du port, ou allée des Cocotiers. Mais la décolonisation est en marche et annonce la fin de partie bientôt, le milieu des petits blancs de Douala devra plier bagage… Tendu entre la province d’après-guerre et une Afrique semi rêvée, Une façon d’aimer parle de la pesanteur des mariages de raison et de la grâce de certaines rencontres. Par petites touches d’une infinie délicatesse, un souvenir, une mélodie de Guy Béart, des vers d’André Hardellet, c’est toute l’épaisseur d’une vie de femme qui se dévoile.

Biographie

Dominique Barbéris, née en 1958, est une romancière française, auteure d’études littéraires et enseignante universitaire, spécialiste en stylistique et ateliers d’écritures.

Née en 1958 au Cameroun dans une famille d’origine nantaise, d’un père diplomate, Dominique Barbéris fait ses études à l’École normale supérieure de Sèvres et à l’université de la Sorbonne, après une enfance à Nantes puis à Bruxelles. Agrégée de lettres modernes, elle débute au lycée de Boulogne-Billancourt avant de rejoindre une compagnie d’assurance comme responsable de la communication, qu’elle enseignera ensuite dans plusieurs écoles. Elle revient ensuite comme enseignante à l’université de Paris IV successivement en langues étrangères appliquées puis à l’UFR de langue française où elle anime des cours de stylistique et des ateliers d’écriture romanesque.

Passionnée de littérature, elle publie son premier roman chez Arlea en 1996 à l’âge de 38 ans avant de rejoindre Gallimard comme auteur en 1998. Sa production romanesque se caractérise par une peinture des atmosphères de province ou de l’enfance.

Elle a également publié plusieurs études littéraires et préfaces. .

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairieducroisic@lecroisic.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:30:00

fin : 2024-03-01



