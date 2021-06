Paris Institut des Cultures d'Islam (ICI) Paris Rencontre littéraire avec Djaïli Amadou Amal Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre littéraire avec Djaïli Amadou Amal Institut des Cultures d'Islam (ICI), 29 juin 2021

de 19h à 20h30

gratuit

L’auteure reviendra sur son livres « Les Impatientes », la révolte de ses héroïnes et sur la condition des femmes au Sahel, dans la région nord du Cameroun d’où elle est originaire dans ce récit bouleversant. « Patience ! » : c’est le seul conseil inlassablement répété par leur entourage à trois jeunes femmes peules et musulmanes en prise avec les traditions d’une société patriarcale. A travers leurs destins croisés, ce récit bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes brise les tabous du mariage forcé, du viol conjugal et de la polygamie. L’auteure reviendra sur la révolte de ses héroïnes et sur la condition des femmes au Sahel, dans la région nord du Cameroun d’où elle est originaire. Djaïli Amadou Amal est une écrivaine camerounaise. Les impatientes, son premier roman, a reçu le prix Goncourt des lycéens 2020, le prix Orange du livre et a été finaliste du prix Goncourt 2020. Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal Éditions Emmanuelle Collas, 2020

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de l'AFD et de Veolia

