Rencontre littéraire avec Christophe TOSTAIN, 17 mars 2021-17 mars 2021, Thouars. Rencontre littéraire avec Christophe TOSTAIN 2021-03-17 17:30:00 – 2021-03-17 À la bibliothèque La Rabelaisienne 60 rue Saint Vincent

Thouars Deux-Sèvres Thouars En tant que metteur en scène, Christophe TOSTAIN expérimente avec la compagnie du Phoenix des procédés narratifs utilisant les nouveaux instruments numériques. Il travaille actuellement sur son dernier projet intitulé « Hhn : expérimentation d’un théâtre en temps réel », c’est à dire une représentation théâtrale aléatoire. Venez le rencontrer pour découvrir son parcours et lui poser toutes vos questions.

Auteur, comédien et metteur en scène, Chistophe TOSTAIN écrit également des textes pour le jeune public. Réservation obligatoire.

