Rencontre littéraire avec Charlotte de Fonclare Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Rencontre littéraire avec Charlotte de Fonclare Valréas, 2 décembre 2022, Valréas. Rencontre littéraire avec Charlotte de Fonclare

8 place Aristide Briand Château de Simiane Salon d’honneur Valréas Vaucluse Château de Simiane 8 place Aristide Briand

2022-12-02 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-02

Château de Simiane 8 place Aristide Briand

Valréas

Vaucluse Elles en Caractères vous propose une nouvelle soirée, dans le magnifique écrin du salon d’honneur du Château de Simiane, à Valréas, le vendredi 2 décembre, à partir de 18h30. ellesencaracteres@gmail.com +33 4 90 35 30 44 Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Salon d'honneur Adresse Valréas Vaucluse Château de Simiane 8 place Aristide Briand Ville Valréas lieuville Château de Simiane 8 place Aristide Briand Valréas Departement Vaucluse

Valréas Salon d'honneur Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Rencontre littéraire avec Charlotte de Fonclare Valréas 2022-12-02 was last modified: by Rencontre littéraire avec Charlotte de Fonclare Valréas Valréas Salon d'honneur 2 décembre 2022 8 place Aristide Briand Château de Simiane Salon d'Honneur Valréas Vaucluse Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse