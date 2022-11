Rencontre littéraire avec Audrée Wilhelmy Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’évènement: île de France

Cette plongée dans l’imaginaire de la romancière Audrée Wilhelmy permettra d’arpenter de nombreux territoires de création. Cette plongée dans l’imaginaire de la romancière Audrée Wilhelmy permettra d’arpenter de nombreux territoires de création. Qu’il s’agisse des multiples voix qu’elle explore dans ses romans, des chemins artistiques qu’elle arpente lorsqu’elle crée des livres en impression artisanale, des voies qu’elle défriche à travers la conception d’œuvres hybrides, tel l’oracle littéraire Clairvoyantes, Audrée Wilhelmy sort des sentiers battus. Au cœur des voies qu’elle parcourt, quelques constantes : la place des femmes, leur liberté, leur puissance, l’omnipotence de la nature, la violence des pulsions mammifères qui guident nos gestes, même lorsqu’on tente de s’en éloigner.

Cette rencontre sera également l’occasion pour les participant.e.s d’expérimenter Clairvoyantes et se terminera par une lecture collective des oracles. Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157188-focus-quebec-rencontre-litteraire-avec-audree-wilhelmy-bibliotheque-gaston-miron 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157188-focus-quebec-rencontre-litteraire-avec-audree-wilhelmy-bibliotheque-gaston-miron

