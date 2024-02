RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC AMÉLIE CORDONNIER Salle Jeanne d’Arc Le Croisic, samedi 23 mars 2024.

Rencontre littéraire avec Amélie Cordonnier pour son dernier roman En garde (Ed. Flammarion, août 2023).

La narratrice de ce roman a promis à ses enfants et à son mari de raconter ce qui a déchiré leur vie de longs mois durant. Trois ans après les faits, Amélie Cordonnier tient parole et remonte le temps jusqu’à ce jour où tout a commencé. Il y a d’abord eu un courrier, pris pour une mauvaiseplaisanterie. Alertée par un appel pour maltraitance, la protection de l’enfance la convoquait en famille à un rendez-vous visant à s’assurer que son fils et sa fille étaient bien en sécurité dans leur foyer. Un simple coup de fil, de surcroît anonyme, pouvait donc provoquer l’envoi d’une lettre officielle vous mettant en demeure de démontrer que vous êtes de bons parents? Oui. La machine était lancée, et rien ne semblait devoir l’arrêter. Car comment prouver qu’on aime ses enfants?

Dans En garde, Amélie Cordonnier continue d’explorer ce qui se passe et se cache dans l’intimité familiale. Elle met en scène l’étau qui se resserre autour d’une famille sous surveillance, dans une course aussi effrayante qu’haletante.

Amélie Cordonnier est journaliste littéraire et l’autrice de Trancher , Un loup quelque part et Pas ce soir (Flammarion, 2018, 2020 et 2022).

Entrée libre. En partenariat avec la librairie Les Cerfs-Volants .

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairieducroisic@lecroisic.fr

