RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC AGNES LEDIG Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

2021-11-27

2021-11-27 10:30:00 10:30:00 – 2021-11-27

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Présentation de son nouveau roman “La toute petite reine” aux Éditions Flammarion

Lors d’une intervention en gare de Strasbourg, un jeune maître-chien fait la rencontre de la propriétaire en détresse d’une valise oubliée. Signe du destin ou heureux hasard, Adrien et Capucine vont découvrir qu’ils partagent le même thérapeute. Sensible et délicate, Agnès Ledig dresse le portrait subtil de deux êtres cabossés qui vont puiser dans leurs histoires respectives pour croire à nouveau dans la vie.

Pensez à réserver votre place. libleneuf@gmail.com +33 3 29 56 16 71 Librairie le Neuf

Saint-Dié-des-Vosges

Catégories d'évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges