Rencontre littéraire autour du roman Hôtel de la Houle de Cécile Oliva Saint-Briac-sur-Mer, 28 août 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Rencontre littéraire autour du roman Hôtel de la Houle de Cécile Oliva 2021-08-28 18:00:00 – 2021-08-28 21:00:00 Hôtel de La Houle 14 Boulevard de la Houle

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer Une belle occasion de découvrir un roman qui a pour cadre Saint Briac et ses alentours et de mettre en avant un lieu aussi simple que magique. Entrée libre. Samedi 28 août 2021 – De 18h00 à 21h00 – Hôtel de La Houle +33 6 37 38 47 61 Une belle occasion de découvrir un roman qui a pour cadre Saint Briac et ses alentours et de mettre en avant un lieu aussi simple que magique. Entrée libre. Samedi 28 août 2021 – De 18h00 à 21h00 – Hôtel de La Houle dernière mise à jour : 2021-08-05 par

