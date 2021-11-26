Rencontre littéraire Ascain Ascain
Rencontre littéraire Ascain, 26 novembre 2021, Ascain.
Rencontre littéraire Salle Biltoki Rue San Ignacio Ascain
2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 21:00:00 Salle Biltoki Rue San Ignacio
Ascain Pyrénées-Atlantiques Ascain
Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine.
Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine.
+33 5 59 54 68 30
Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine.
euskaraldia
Salle Biltoki Rue San Ignacio Ascain
dernière mise à jour : 2021-11-02 par