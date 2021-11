Ascain Ascain Ascain, Pyrénées-Atlantiques Rencontre littéraire Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Ascain Pyrénées-Atlantiques Ascain Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine. Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine. +33 5 59 54 68 30 Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine. euskaraldia

Salle Biltoki Rue San Ignacio Ascain

