Rencontre littéraire Ascain, 26 novembre 2021, Ascain.

Rencontre littéraire Salle Biltoki Rue San Ignacio Ascain
2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 21:00:00 Salle Biltoki Rue San Ignacio
Ascain Pyrénées-Atlantiques Ascain

  Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine.

Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine.

+33 5 59 54 68 30

Rencontre littéraire avec Amets Arzallus auteur du livre “Miñan” organisé par Euskaraldia Azkaine.

euskaraldia
Salle Biltoki Rue San Ignacio Ascain
dernière mise à jour : 2021-11-02 par