RENCONTRE LITTÉRAIRE ANCIUS M. MURRAY À LA BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE DE NANCY Nancy, vendredi 22 mars 2024.

RENCONTRE LITTÉRAIRE ANCIUS M. MURRAY À LA BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE DE NANCY Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

La Bibliothèque américaine de Nancy propose une rencontre littéraire avec Ancius M. Murray.

Réservation obligatoire par téléphone.

Cette rencontre littéraire, suivie d’une séance de dédicace est proposée par les Amis de la Bibliothèque américaine de Nancy.

Venez découvrir le roman The Magical Journey of John and Adele et échanger autour de ce livre qui vous emmènera vers un voyage inattendu avec Ancius M. Murray.

Ancius M. Murray est le pseudonyme collectif d’une équipe irlando-lituanienne (un physicien, un avocat, un écrivain) qui se sont rencontrés par hasard et ont collaboré à ce roman pendant quatre ans.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 16:00:00

fin : 2024-03-22 18:00:00

34 cours Léopold

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement RENCONTRE LITTÉRAIRE ANCIUS M. MURRAY À LA BIBLIOTHÈQUE AMÉRICAINE DE NANCY Nancy a été mis à jour le 2024-03-14 par DESTINATION NANCY