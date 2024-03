Rencontre littéraire à Pezou Pezou, dimanche 14 avril 2024.

Rencontre littéraire à Pezou Pezou Loir-et-Cher

Dimanche

Les rencontres littéraires offrent un espace privilégié où auteurs, lecteurs et passionnés se rejoignent pour échanger, discuter et célébrer la littérature.

Rencontre littéraire à Pezou. Conférence sur Ronsard avec Jacques Henri Rousseau suivie d’un débat sous forme de questions/réponses avec le public. Table ronde « Comment se faire éditer (sans se faire dépouiller)” avec Gérald Vausort, Christian Baudin, Céline Tronco Baptista. « La place de l’histoire dans la littérature » avec Séverine Fraisse et Pascal Blondiaux. Liste des personnes présentes sur le fichier ci-dessous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14

Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

L’événement Rencontre littéraire à Pezou Pezou a été mis à jour le 2024-03-11 par OT de Vendome Territoires Vendomois