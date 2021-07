Laon Laon Aisne, Laon Rencontre littéraire à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Rencontre littéraire à Laon Laon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Laon. Rencontre littéraire à Laon 2021-07-03 – 2021-07-03

Laon Aisne Cette première rencontre sera consacrée aux femmes et placée sous le parrainage de Lou Vernet, qui échangera de sa passion pour l’écriture et animera de petits moments de jeux… RV donc à la Galerie Sandrine Ricchi à Laon dès 15h ! sdl.laon@gmail.com https://sdl-laon.fr/ Cette première rencontre sera consacrée aux femmes et placée sous le parrainage de Lou Vernet, qui échangera de sa passion pour l’écriture et animera de petits moments de jeux… RV donc à la Galerie Sandrine Ricchi à Laon dès 15h ! Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Étiquettes évènement : Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville 49.56429#3.62102