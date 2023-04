Rencontre : l’importance de l’activité physique Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre : l’importance de l’activité physique Bibliothèque Claude Lévi-Strauss, 9 juin 2023, Paris. Le vendredi 09 juin 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr Rencontre avec Sophie Saint-Louis, coach diplômée. Le vendredi 9 juin à 19h30, sur inscription. Sophie Saint-Louis évoquera l’importance de l’exercice physique au quotidien que ce soit pour sa santé, son bien-être ou encore son mental. Pourquoi est-il essentiel de bouger au quotidien ? Sophie répondra à vos questions. Elle donnera des exemples d’exercices simples et pratiques à reproduire chez soi facilement. Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/olympiade-culturelle-dans-les-bibliotheques-de-la-ville-de-paris-20792 01 40 35 96 46 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Nhi Nguyễn Tường de Pixabay

