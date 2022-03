Rencontre « Libre circulation des artistes (et des autres ?) » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rencontre « Libre circulation des artistes (et des autres ?) »

Rocher de Palmer, le mardi 5 avril à 14:30

Muziekpublique, le centre des musiques traditionnelles du monde à Bruxelles, est le point de départ de « Migrants Music Manifesto », projet européen monté avec des partenaires en Belgique, en Allemagne et en Italie. L’objectif est de permettre à des réfugiés musiciens dans leur pays, de retrouver du travail dans leur domaine de compétence lorsqu’ils arrivent « ici ». C’est dans la capitale européenne qu’un groupe de musiciens exilés voit le jour : « Refugees for Refugees » (devenu aujourd’hui Refa), dont certains ont aussi donné des cours. Deux albums enregistrés et des tournées en Europe : « Refugees for Refugees » a pris valeur d’exemple. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

Avec des représentants de Zone Franche, Atelier des Artistes en Exil, Collectif Bienvenue. Dans le cadre du projet européen Migrants Music Manifesto.

2022-04-05T14:30:00 2022-04-05T16:00:00

