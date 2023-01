Rencontre « L’Histoire racontée par les séries » Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Café-socio avec Mickaël BERTRAND, ancien professeur du lycée Anna Judic, autour de son livre « L'Histoire racontée par les séries ». L'auteur y décrypte pour nous les séries à succès de ces dernières années afin de débusquer les anachronismes et démêler le réel de la fiction.
Librairie l'écritoire, 30 Place Notre-Dame, Semur-en-Auxois

