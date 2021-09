Paris Mémorial de la Shoah Paris Rencontre : L’exposition “Le Juif et la France” Mémorial de la Shoah Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mémorial de la Shoah, le samedi 18 septembre à 16:30

À travers la présentation d’objets, de photographies et documents conservés au Mémorial de la Shoah, la rencontre propose de revenir en de tail sur l’exposition _Le Juif et la France_, inaugure e le 5 septembre 1941 au Palais Berlitz à Paris, par Paul Se zille, secrétaire général de l’Institut d’études aux questions juives. Il s’agira également de discuter de la place occupée par cette manifestation dans le contexte de la plus grande offensive de propagande antisémite menée par l’occupant au printemps 1941. En présence de **Lior Lalieu- Smadja**, responsable de la photothèque du Mémorial de la Shoah, **Claude Singer,** responsable du service pédagogie du Mémoire de la Shoah, et **Karen Taieb**, responsable des archives du Mémorial de la Shoah. Animée par **Tal Bruttmann**, historien.

Gratuit sur inscription

La rencontre propose de revenir en détail sur l'exposition "Le Juif et la France", inaugurée le 5 septembre 1941 au Palais Berlitz à Paris.

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:30:00

