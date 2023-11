[rencontre] L’exil, entre réalité et fiction · avec Nadia Yala Kisukidi et Sélim Nassib La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

[rencontre] L'exil, entre réalité et fiction · avec Nadia Yala Kisukidi et Sélim Nassib La Maison des métallos Paris, 19 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant tout public durée 1h30 tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans condition) réservation conseillée Le projet artistique de la Maison des métallos se positionne comme un lieu d’innovation propice à l’expérimentation portant une attention constante aux transformations sociales, technologiques, culturelles… Nous vous proposons, au travers d’un nouveau cycle de rencontres, de confronter vos idées dans l’objectif d’une meilleure compréhension d’enjeux liés à l’actualité. Avec son premier roman, La Dissociation, Nadia Yala Kisukidi

déploie un monde singulier, peuplé de personnages en rupture de ban,

empruntant tantôt au réalisme magique tantôt à la fable contemporaine.

Le corps, noir comme la pluie et l’éclair, refuse de grandir. Armée de

l’art de la dissociation, une naine prend la fuite à la pointe du jour.

Des corons du Nord aux tours HLM de la banlieue parisienne, d’un squat

d’artistes à un cagibi de chambre d’hôtel, de la débine à la débrouille,

de la lutte à la révolution, c’est l’histoire d’une folle traversée au

pied du monde, auprès des spectres, dans les trous de la mémoire. Dans Le Tumulte de Sélim Nassib,

Youssef vit à Beyrouth dans un monde imprégné de sensualité et de

mystère. Les mélodies de l’hébreu qu’il entend chez lui se mêlent aux

sonorités de la rue arabe. La crise de Suez n’est encore qu’une

lointaine rumeur. Ce qui l’occupe, c’est l’éveil au sexe, le tumulte de

peur et de désir qu’il sent monter en lui. Vingt ans après, en Mai 68,

il s’engage en politique pour rencontrer des filles. Mais l’Histoire le

prend au sérieux. Il se retrouve en prison et découvre qu’une véritable

guerre civile coule dans les entrailles du pays. Deux romans picaresques

traversés par la notion d’exil. Comment la géographie et le corps des

villes façonnent les êtres au-delà des frontières et du temps ? une rencontre programmée par Olivier Martinaud Bibliographie ↘ Nadia Yala Kisukidi, La Dissociation, Éditions du Seuil (2022) Sélim Nassib, Le Tumulte, Éditions de l’Olivier, (2022) Ces ouvrages seront en vente sur place lors de cette rencontre grâce à la présence de notre partenaire, la Librairie Les Nouveautés. La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/rencontre-exil-realite-fiction +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/290482-lexil-entre-realite-et-fiction

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris

