Rencontre « l’Évangile au fil de la vie » après la messe du jeudi 21 novembre 2019 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre « l’Évangile au fil de la vie » après la messe du jeudi 21 novembre 2019 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet, 21 novembre 2019, Paris. Rencontre « l’Évangile au fil de la vie » après la messe du jeudi 21 novembre 2019

Salle du 4 boulevard Edgar Quinet, le jeudi 21 novembre 2019 à 12:45

Après la messe célébrée à 12h15, les participants se retrouvent dans la salle attenante à l’oratoire pour un repas tiré du sac au cours duquel ils partagent les fruits de leur lecture commune de l’Évangile du dimanche suivant. Rendez-vous mensuel au 4 boulevard Edgar Quinet Salle du 4 boulevard Edgar Quinet 4 boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris Paris Quartier du Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-21T12:45:00 2019-11-21T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Adresse 4 boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris Ville Paris lieuville Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris

Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre « l’Évangile au fil de la vie » après la messe du jeudi 21 novembre 2019 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet 2019-11-21 was last modified: by Rencontre « l’Évangile au fil de la vie » après la messe du jeudi 21 novembre 2019 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Salle du 4 boulevard Edgar Quinet 21 novembre 2019 Paris Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris

Paris