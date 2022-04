RENCONTRE L’ESCARGOT GOURMAND Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 54480

RENCONTRE L'ESCARGOT GOURMAND

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11 Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet
Saint-Sauveur 54480

Saint-Sauveur 54480 Saint-Sauveur Découverte de l’héliciculture par Nathalie Witz(élevage d’escargots) en compagnie d’une éleveuse locale + dégustation.

Samedi 11 juin à 10h

Tout public, gratuit. Sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ CCO

Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

