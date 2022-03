Rencontre : les représentations genrées et ethnicisées de la Préhistoire Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Rencontre : les représentations genrées et ethnicisées de la Préhistoire Les Eyzies, 18 mars 2022, Les Eyzies. Rencontre : les représentations genrées et ethnicisées de la Préhistoire Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-03-18 – 2022-03-18 Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Quelles représentations sexuées et en termes de diversité culturelle avons-nous des humains de la Préhistoire ? C'est le thème d'une étude commanditée par le Ministère de la Culture à l'association de Pavage. Les acteurs de cette étude et les spécialistes de cette thématique en proposeront une synthèse et échangeront avec le public sur la vision que nous avons de nos lointains ancêtres. Ces échanges seront animés par Dominique Leglu, directrice éditoriale de Science et Avenir. Organisé en collaboration avec le Ministère de la Culture et le Comité National de la Préhistoire. Pass vaccinal obligatoire

+33 5 53 06 06 97

©Pôle d'interprétation de la Préhistoire

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

