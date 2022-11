RENCONTRE – LES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITE

RENCONTRE – LES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITE, 3 décembre 2022, . RENCONTRE – LES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITE



2022-12-03 11:00:00 – 2022-12-03 Avant le concert du 16 décembre à l’église de la Madeleine, Emmanuel Caïzac, chef de chœur depuis 2018, vient nous présenter le chœur des petits chanteurs de la Trinité, créé en 1947. Il nous raconte son approche artistique, sa pédagogie, son histoire et partage avec nous ses aspirations. La rencontre sera suivie d’un échange avec le public.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Avant le concert du 16 décembre à l’église de la Madeleine, Emmanuel Caïzac, chef de chœur depuis 2018, vient nous présenter le chœur des petits chanteurs de la Trinité, créé en 1947. Il nous raconte son approche artistique, sa pédagogie, son histoire et partage avec nous ses aspirations. La rencontre sera suivie d’un échange avec le public.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville