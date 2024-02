[RENCONTRE ] Les permanences de l’Alternance faculté de droit et de science politique – Rennes Rennes, mardi 13 février 2024.

L’alternance en droit, c’est possible ! Venez échanger avec nous sur votre projet d’orientation ou tout simplement pour en savoir sur l’alternance à l’université Mardi 13 février, 11h30 1

Du 2024-02-13 11:30 au 2024-02-13 13:30.

L’alternance permet d’être à la fois étudiant et salarié.

Elle confère une solide expérience sur le terrain, facilitant l’insertion professionnelle.

L’alternance est l’adéquation parfaite entre formation universitaire et formation professionnelle.

En droit, à l’Université de Rennes, l’alternance est proposée sur les formations suivantes :

Les différents types de contrat, les entreprises d’accueil, les aides et modalités de candidature : on vous explique tout !

Venez nous rencontrer dans le hall de la faculté entre 11h30 et 13h30 et échangeons ensemble sur votre projet.

Vous n’etes pas disponible à cette date, nous serons également présents :

mardi 20 février

mardi 12 mars

mardi 26 mars

Plus d’infos, sur notre page alternance : formation-continue.univ-rennes.fr

faculté de droit et de science politique – Rennes 9 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine