LES MÉTIERS DU JEU VIDÉO ———————— Quels sont les différents métiers du jeu vidéo ? Quels sont les études et les diplômes nécessaires pour travailler dans ce secteur ? Des professionnels s’unissent pour répondre à vos questions et débattre sur leurs différents parcours et le chemin qu’ils ont accomplis. ### Ados / Adultes. Sur réservation. ### Jeudi 21 avril à 19h

Gratuit sur réservation en ligne

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T21:00:00