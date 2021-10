Issy-les-Moulineaux Espace Jeunes Anne Frank Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Rencontre : Les marques citoyennes et politiques à travers les J.O. Espace Jeunes Anne Frank Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

mercredi 24 novembre à 19:00

À l’occasion des **Semaines isséennes des Droits de l’enfant** du mardi 2 au dimanche 28 novembre 2021 à Issy-les-Moulineaux, l’Espace Jeunes Anne Frank vous accueille pour : Les marques citoyennes et politiques à travers les J.O. mercredi 24 novembre 2021 à 19h ————————————————————————————— [[https://www.youtube.com/watch?v=LrGNCXkm71M](https://www.youtube.com/watch?v=LrGNCXkm71M)](https://www.youtube.com/watch?v=LrGNCXkm71M) L’athlète américain Jesse Owens remporte quatre médailles d’or aux Jeux olympiques de 1936, organisés sous l’Allemagne nazie. L’éthiopien Abebe Bikila court la finale du marathon messieurs pieds nus en 1960 et gagne, devenant le premier Africain médaillé d’or olympique… Les Jeux olympiques ont été témoins d’évènements qui marqueront à tout jamais l’Histoire. _Issy-les-Moulineaux, signataire de la charte Unicef_ [_Ville amie des enfants_](https://www.villeamiedesenfants.fr/content/issy-les-moulineaux) _depuis 2003, organise chaque année les_ _Semaines Isséennes de Droits de l’enfant_ _coordonnées par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_. La 20ème édition du mardi 2 au dimanche 28 novembre 2021 s’inscrit dans le cadre de la labellisation «_ [_Issy, terre de jeux 2024_](https://www.issy.com/issy2024) _»._

Gratuit sur réservation en ligne

Pour lycéens et adultes
Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux

