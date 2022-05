Rencontre : Les Italiens à Auschwitz Mémorial de la Shoah, 29 mai 2022, Paris.

Le dimanche 29 mai 2022

de 14h00 à 16h30

. gratuit

Dans le cadre d’une journée consacrée à l’Italie, le Mémorial de la Shoah vous propose cette rencontre dédiée à la déportation des Italiens à Auschwitz.

À l’occasion de la parution de Gli Italiani ad Auschwitz (1943- 1945). Deportazioni, «Soluzione finale», lavoro forzato. Un mosaico di vittime, de Laura Fontana, éditions Oświęcim, Musée d’État d’Auschwitz‐Birkenau, 2021.

Entre l’automne 1943 et fin 1944, plusieurs milliers d’Italiens sont déportés à Auschwitz. Environ 7 800 étaient des Juifs, hommes, femmes et enfants, raflés et déportés dans le seul but d’être assassinés. Par ailleurs, en 1944, dans le cadre de la politique répressive et économique nazie dans les provinces italiennes annexées au Reich sous le nom de Littoral adriatique, au moins 1 200 Italiens non juifs (90% étaient des femmes) sont arrêtés et déportés vers Auschwitz, pour la plupart comme prisonniers politiques.

Si la destination fut la même, le sort des déportés ne fut pas identique.

En présence de l’auteure.

En conversation avec Elisabetta Ruffini, docteure en littérature comparée, directrice de l’ISREC (Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea).

En partenariat avec l’Institut culturel italien.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

© Archives privées Andra et Tatiana Bucci. Les soeurs Andra (Alessandra) et Tatiana Liliana Bucci avec leur cousin Sergio De Simone, leur mère Mira Perlow Bucci et leurs tantes Gisella Perlow De Simone et Paula Perlow (de gauche à droite). La famille fut déportée à Auschwitz en mars 1944. Été 1943, Fiume (aujourd’hui Rijeka, Croatie).