Rencontre Les dunes et paluds bigoudènes Rue des Carmes Pont-l’Abbé, samedi 30 mars 2024.

Rencontre Les dunes et paluds bigoudènes Rue des Carmes Pont-l’Abbé Finistère

La médiathèque vous propose une rencontre pour vous présenter la future Réserve naturelle régionale bigoudène

Les communautés de communes du pays bigouden sont engagées dans la démarche de création de la Réserve naturelle régionale des dunes et paluds bigoudènes pour assurer la protection durable du territoire et de son patrimoine naturel d’exception.

Découvrez ce nouvel outil pour le territoire, son fonctionnement, ses enjeux et ses objectifs, au travers d’un temps d’échanges et de présentation.

Durée 1h30. Sur inscription. .

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

