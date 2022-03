Rencontre : Les coups de cœur des Amis des musées de Saint-Omer Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Venez à la rencontre des Amis des musées. Ils vous parleront de leur coup de cœur pour une œuvre mais aussi de leur engagement pour les musées de Saint-Omer : participation financière à l’acquisition d’oeuvres, aux restaurations, à la réalisation d’outils de médiation ; participation au récolement et aux chantiers des collections ; etc.

Entrée libre

Musée de l'hôtel Sandelin 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T20:45:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T21:45:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T22:45:00

