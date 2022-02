Rencontre Les coulisses de la photo animalière Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Rencontre Les coulisses de la photo animalière Ranrouët 44410 Herbignac, 20 avril 2022, Herbignac. Rencontre Les coulisses de la photo animalière

Ranrouët 44410 Herbignac, le mercredi 20 avril à 18:00

Lors de cette projection, Patrick Trécul vous dévoile les astuces et anecdotes de ses plus belles prises de vue. Tout public. La programmation est susceptible d’être annulée en fonction de la situation sanitaire. Lors de cette projection, Patrick Trécul vous dévoile les astuces et anecdotes de ses plus belles prises de vue. Tout public. La programmation est susceptible d’être annulée en fonction de la… Ranrouët 44410 Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T18:00:00 2022-04-20T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Ranrouët 44410 Herbignac Adresse Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Departement Loire-Atlantique

Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbignac/

Rencontre Les coulisses de la photo animalière Ranrouët 44410 Herbignac 2022-04-20 was last modified: by Rencontre Les coulisses de la photo animalière Ranrouët 44410 Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac 20 avril 2022 Herbignac Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac

Herbignac Loire-Atlantique