Rencontre : Les archives judiciaires sources d’histoire Mémorial de la Shoah, 10 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

28e commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda – Actualité des procès après le TPIR : constat, enjeux et perspectives En présence d’Ornella Rovetta, enseignante-chercheuse à l’Université Saint-Louis et à l’Université libre de Bruxelles, et de Timothée Brunet‐Lefèvre, doctorant au Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (Cespra) et à l’EHESS. Animée par Stéphane Audoin‐ Rouzeau, directeur d’études de l’EHESS, directeur du Cespra En partenariat avec Ibuka‐France Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004 Contact : 0142774472 contact@memorialdelashoah.org https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/les-archives-judiciaires-sources-dhistoire https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://twitter.com/Shoah_Memorial Conférence;Histoire;Solidarité

